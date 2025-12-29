Esperimusme | Blood sim! Scopri la circolazione con un’attività interattiva

Esplora il funzionamento del sistema circolatorio con Esperimusme: Blood sim. Un’attività interattiva che, attraverso un’esperienza di gruppo su schermo touch, permette di scoprire come sangue, arterie, vene e capillari lavorino insieme per mantenere il corpo in salute. Un’occasione per imparare in modo semplice e coinvolgente il ruolo fondamentale del cuore e dei vasi sanguigni.

