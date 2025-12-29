Esperimusme | Blood sim! Scopri la circolazione con un’attività interattiva
Esplora il funzionamento del sistema circolatorio con Esperimusme: Blood sim. Un’attività interattiva che, attraverso un’esperienza di gruppo su schermo touch, permette di scoprire come sangue, arterie, vene e capillari lavorino insieme per mantenere il corpo in salute. Un’occasione per imparare in modo semplice e coinvolgente il ruolo fondamentale del cuore e dei vasi sanguigni.
Il cuore è un muscolo straordinario, la pompa che fa scorrere la vita nel nostro corpo. Ma come funziona davvero? Grazie alla tecnologia touch screen e a un’attività di gruppo potrai scoprire la circolazione del sangue e vedere come arterie, vene e capillari collaborano per mantenerti in salute. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: EsperiMusme: "Bloodsim! Scopriamo la circolazione con un’attività interattiva"
Leggi anche: EsperiMusme di Halloween: "Sangue, globuli…e vampiri? Viaggio nella circolazione sanguigna"
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.