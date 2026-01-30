Bilancio nessun aumento delle tariffe per i servizi | il Comune di Falconara si fa carico degli incrementi dei costi

Il Comune di Falconara ha presentato il bilancio per il 2026, che si chiude senza aumenti delle tariffe dei servizi. I revisori dei conti confermano che i conti sono in equilibrio, e il Comune si impegna a coprire gli aumenti dei costi senza scaricarli sui cittadini. La scelta permette alle famiglie di non dover affrontare spese aggiuntive, anche in un momento di difficoltà economica.

A caratterizzare il documento di previsione, come spiega il vicesindaco Marco Giacanella, con delega al Bilancio, è infatti il mantenimento delle tariffe per i servizi erogati, che il Comune ha deciso di non aumentare FALCONARA - E’ un bilancio in equilibrio, come attestato dai revisori dei conti, quello del Comune di Falconara per il 2026, che si contraddistingue per la grande attenzione alla capacità di spesa delle famiglie. A caratterizzare il documento di previsione, come spiega il vicesindaco Marco Giacanella, con delega al Bilancio, è infatti il mantenimento delle tariffe per i servizi erogati, che il Comune ha deciso di non aumentare nonostante l’incremento dei costi.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

