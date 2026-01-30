Bilancio nessun aumento delle tariffe per i servizi | il Comune di Falconara si fa carico degli incrementi dei costi

Il Comune di Falconara ha presentato il bilancio per il 2026, che si chiude senza aumenti delle tariffe dei servizi. I revisori dei conti confermano che i conti sono in equilibrio, e il Comune si impegna a coprire gli aumenti dei costi senza scaricarli sui cittadini. La scelta permette alle famiglie di non dover affrontare spese aggiuntive, anche in un momento di difficoltà economica.

A caratterizzare il documento di previsione, come spiega il vicesindaco Marco Giacanella, con delega al Bilancio, è infatti il mantenimento delle tariffe per i servizi erogati, che il Comune ha deciso di non aumentare FALCONARA - E’ un bilancio in equilibrio, come attestato dai revisori dei conti, quello del Comune di Falconara per il 2026, che si contraddistingue per la grande attenzione alla capacità di spesa delle famiglie. A caratterizzare il documento di previsione, come spiega il vicesindaco Marco Giacanella, con delega al Bilancio, è infatti il mantenimento delle tariffe per i servizi erogati, che il Comune ha deciso di non aumentare nonostante l’incremento dei costi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Falconara Bilancio

Il Comune di Cortona ha annunciato l’aumento delle tariffe per i servizi scolastici, includendo i pasti nelle mense e le rette dei nidi d’infanzia comunali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Falconara Bilancio

Argomenti discussi: Nessun aumento delle tariffe nel Bilancio 2026 di Verbania, più risorse per manutenzione e politiche sociali; Approvato il bilancio di previsione 2026/28 della Provincia: nessun aumento delle tasse e investimenti sul territorio; Luce verde al bilancio: Più spesa sociale e maggiori investimenti senza pagare più tasse; Provincia di Pescara: approvato il Bilancio 2026 - 28 da 100 milioni.

Approvato il bilancio di previsione 2026/28 della Provincia: nessun aumento delle tasse e investimenti sul territorioPer l’annualità 2026 il bilancio presenta un ammontare complessivo pari a 102.650.700,78 euro, in equilibrio tra entrate e spese ... ilpescara.it

Passa il bilancio di previsione: nessun aumento delle tasseBuone notizie per i contribuenti. Approvato il bilancio di previsione 2026-2028: per i sangiulianesi non ci sarà alcun aumento delle tasse. Con 33 milioni di euro di pareggio fra entrate e uscite, il ... ilgiorno.it

Sanità piemontese: 268 milioni di disavanzo ignorati. La Giunta Cirio presenta un bilancio di previsione senza affrontare il buco delle ASL e rimanda tutto ad aprile. Nessun numero, nessuna analisi, totale incoerenza tra bilancio, piano sociosanitario e Fond - facebook.com facebook

Nessun raffreddore all’Antitrust, regalato a tutti il vaccino antinfluenzale. Bilancio ancora in utile, ma dal 2027 sarà in perdita x.com