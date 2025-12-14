In bilico sul viadotto di Giostra tenta gesto estremo uomo salvato dalla polizia dopo minuti drammatici

Ieri mattina, sul viadotto di Giostra a Messina, si sono vissuti momenti di grande tensione quando un uomo, in evidente stato di alterazione emotiva, ha minacciato di compiere un gesto estremo. La polizia è intervenuta tempestivamente, riuscendo a salvarlo dopo minuti di apprensione.

Momenti di grande apprensione si sono verificati ieri mattina sul viadotto autostradale in prossimità dello svincolo di Messina Giostra, dove un uomo, in forte stato di alterazione emotiva, ha minacciato di togliersi la vita. L'allarme è stato lanciato intorno alle 9.30, quando è stato segnalato.

