Ex ippodromo Le Mulina trovato con 60 grammi di hashish

Martedì 7 gennaio, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, presso l’ex ippodromo Le Mulina. L’intervento rientra in una specifica operazione di controllo finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 60 grammi di hashish.

La droga nascosta nella stalla dismessa - FIRENZE: L'operazione dei carabinieri all'interno dell'ex ippodromo divenuto alloggio di fortuna per senza tetto ha portato all'arresto di un uomo ... toscanamedianews.it

Trovato con l'hashish all'ippodromo Le Mulina, arrestato - Un 35enne di origini tunisine e senza fissa dimora è stato arrestato a Firenze mercoledì 7 gennaio. gonews.it

