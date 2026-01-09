Ex ippodromo Le Mulina trovato con 60 grammi di hashish
Martedì 7 gennaio, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, presso l’ex ippodromo Le Mulina. L’intervento rientra in una specifica operazione di controllo finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 60 grammi di hashish.
Nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un trentacinquenne di origine tunisina, senza fissa dimora, durante un servizio di controllo mirato alla prevenzione e repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti.L’operazione si è svolta nelle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Firenze, controlli antidroga alle Cascine: arrestato 35enne all’ippodromo Le Mulina
Leggi anche: Trovato con oltre 60 grammi di cocaina purissima e mille e 500 euro in contanti: nei guai
Controlli antidroga all’ippodromo delle Mulina, arrestato un uomo - Per questo, un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, è stato arrestato nel corso di un controllo antidroga dei ... msn.com
La droga nascosta nella stalla dismessa - FIRENZE: L'operazione dei carabinieri all'interno dell'ex ippodromo divenuto alloggio di fortuna per senza tetto ha portato all'arresto di un uomo ... toscanamedianews.it
Trovato con l'hashish all'ippodromo Le Mulina, arrestato - Un 35enne di origini tunisine e senza fissa dimora è stato arrestato a Firenze mercoledì 7 gennaio. gonews.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.