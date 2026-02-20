Blitz di San Valentino Guardia di Finanza nei ristoranti | 24 lavoratori ' in nero' maxi multe

Nel giorno di San Valentino, la Guardia di Finanza ha scoperto 24 lavoratori irregolari in alcuni ristoranti di Ferrara. La causa è stata una serie di controlli mirati a contrastare il lavoro sommerso nel settore della ristorazione. I controlli hanno portato alla constatazione di irregolarità e di contratti non regolari, con conseguenti multe salate per i proprietari. Durante le ispezioni, i finanzieri hanno anche verificato la documentazione e il rispetto delle norme sul lavoro. L’azione delle forze dell’ordine continua per garantire il rispetto delle leggi.

Maxi blitz nei ristoranti a San Valentino e la Finanza scopre 24 lavoratori 'in nero'. Il Comando provinciale delle Fiamme Gialle di Ferrara, nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto del lavoro sommerso, ha disposto l'esecuzione di interventi ispettivi presso esercizi commerciali della provincia, prevalentemente attivi nel settore della ristorazione. Durante le ispezioni, che hanno riguardato 21 esercizi commerciali, sono stati individuati 13 esercizi pubblici nei quali erano presenti 24 lavoratori, intenti ad eseguire attività, in assenza della preventiva comunicazione all'Inps di instaurazione del relativo rapporto di impiego.