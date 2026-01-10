Maxi blitz al mercato Esquilino | sequestrati 280 chili di alimenti e sanzioni per oltre 50mila euro

Nella giornata del 9 gennaio, le autorità hanno condotto un maxi controllo al mercato Esquilino, sequestrando oltre 280 chili di alimenti e sospendendo sei attività per lavoro nero. Sono state inoltre elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 50.000 euro. L’intervento si inserisce in un’azione di contrasto alle irregolarità nel settore commerciale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la regolarità delle attività.

