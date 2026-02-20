Empoli droga | avevano in casa oltre tre chili e mezzo di hashish Due arresti

La Guardia di finanza di Empoli ha scoperto due uomini con oltre 3,5 chili di hashish in casa, provocando i loro arresti. L’indagine, partita da un’attenta sorveglianza sul territorio, ha portato i militari a seguire i movimenti dei sospetti e a raccogliere prove concrete. Durante le perquisizioni, sono stati trovati anche denaro contante e diversi involucri di droga. L’operazione si inserisce in un’esigenza di contrasto al traffico di stupefacenti nella zona, dove i controlli continuano senza sosta.

La Guardia di finanza di Empoli ha arrestato due uomini e sequestrato oltre 3,5 chili di sostanze stupefacenti sostanze stupefacenti e denaro contante L'intervento, spiega una nota della Guardia di finanza, "origina da un mirato e prolungato monitoraggio dell'area empolese, sviluppatosi attraverso servizi dinamici sul territorio, osservazione dei comportamenti e analisi delle abitudini dei due arrestati"