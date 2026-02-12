Ricci pescati di frodo venduti in un ristorante e schiuma di mare | scattano i sequestri

La Guardia Costiera di Brindisi ha sequestrato ricci pescati di frodo venduti in un ristorante. Durante i controlli, sono stati trovati anche schiuma di mare, presumibilmente usata per la preparazione di piatti. L’operazione si inserisce in un’azione continua contro la pesca illegale e la vendita di prodotti non autorizzati.

L'esito dei controlli effettuati nella giornata di ieri (11 febbraio) dalla Guardia costiera della Capitaneria di porto di Brindisi, da Torre Canne al capoluogo Prosegue senza sosta l'azione della Guardia Costiera di Brindisi nel contrasto alla pesca illegale e alla commercializzazione illecita di prodotti ittici. Un'attività capillare e mirata, con particolare attenzione alla tutela del riccio di mare, specie simbolo del territorio pugliese oggi oggetto di specifiche misure di salvaguardia. Il sequestro assume particolare rilievo alla luce della legge regionale n. 6 del 18 aprile 2023, recante "Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare", che vieta per tre anni, nel mare territoriale della Puglia, il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei prodotti freschi derivati.

