Jeremy Irvine | Convivere con il diabete mi ha insegnato a non avere paura del futuro Ho scelto la recitazione come atto di ribellione ma amo stare con mia moglie e la mia famiglia

Jeremy Irvine si apre sulla sua esperienza di vita, condividendo come il diabete abbia plasmato il suo atteggiamento verso il futuro. Attore eclettico, ha scelto la recitazione come forma di ribellione e, al tempo stesso, trova gioia nella famiglia. Ora, protagonista della commedia romantica

Jeremy Irvine torna al cinema con una commedia romantica, Leopardi & Co. Lo abbiamo incontrato per l'uscita del film in sala e ci ha raccontato dell'emozione di lavorare con Whoopi Goldberg, della sua passione per la recitazione e del suo amore per l'Italia. Vanityfair.it

