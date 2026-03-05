Il sottopasso ex Benfra continua a presentare condizioni di abbandono e incuria, nonostante l’annuncio del Comune fatto sei mesi fa. Bivacchi e segni di degrado sono ancora visibili, e la zona resta priva di interventi concreti di sistemazione. La situazione, quindi, rimane invariata e senza miglioramenti, lasciando il luogo in uno stato di completo abbandono.

Nonostante l’annuncio del Comune risalente allo scorso settembre, ormai sei mesi fa, la situazione di degrado al sottopasso ex Benfra è di fatto irrisolta. Per venire incontro alle segnalazioni dei cittadini sui bivacchi, l’assessora Camporota aveva comunicato la chiusura notturna dalle 22 alle 6, effettivamente realizzata con l’installazione, seppur precaria, di una catena col lucchetto, ma quella chiusura è di fatto diventata permanente anche nelle ore diurne. Come risposta qualcuno, già da settimane, ha divelto la recinzione del sottopasso, così adesso da un lato dell’ingresso al sottopasso c’è il lucchetto, mentre dall’altra il passaggio è libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bivacchi e incuria. L’ex Benfra resta terra di nessuno"

Passata la storia resta l’incuria. Infiltrazioni e danni nel parco. Castello di Mirabello a rischioEsattamente un anno fa è stato al centro della rievocazione della battaglia di Pavia che ha richiamato oltre 500 figuranti e migliaia di spettatori.

Fabbriche abbandonate al Villaggio artigiano, un quadrante diventato "terra di nessuno"Quanto accaduto nella prima periferia nord della città nei decenni scorsi, si sta ripetendo anche in un altro quadrante della città: quello del...

Altri aggiornamenti su Bivacchi e incuria L'ex Benfra resta....

Temi più discussi: Bivacchi e incuria. L’ex Benfra resta terra di nessuno; Piano, una sassaiola durante la zuffa. E torna l’accampamento dei clochard; Bivacchi e bisogni in strada: denuncia di degrado a Monte Sacro tra invisibili e assenza di servizi; Torna il verde nei giardini Porcinai e la riapertura si avvicina.

Bivacchi e rifiuti abbandonati: Più controlliBivacchi e rifiuti abbandonati in parcheggi e aree verdi: da più parti, a Melegnano, si alza la richiesta di maggiori controlli per arginare il fenomeno. Episodi in questo senso, con periodici raduni ... ilgiorno.it

Degrado nella galleria della movida: Serve un cancello contro l’incuriaIl parrucchiere Bonafede chiede alla sindaca la possibilità di blindare il passaggio contro i bivacchi La notte i giovani usano questo spazio per spaccio e attività illecite. Frequenti risse e ... lanazione.it

Colle di Val d’Elsa, firmata ordinanza contro bivacchi e degrado Il sindaco Piero Pii firma misure su decoro urbano e sicurezza: sanzioni fino a 300 euro È stata firmata martedì 3 marzo dal sindaco di un’ordinanza urgente per tutelare il decoro urbano, la sicure - facebook.com facebook

Muba di Bologna, sgombero al Pilastro e multe per i bivacchi. Gli attivisti di MuBasta: «Non ci facciamo spaventare» x.com