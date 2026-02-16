Bimbo di un anno e mezzo trova e ingoia pillole medicinali e si sente male | salvato al Santobono

Un bambino di un anno e mezzo ha rischiato la vita dopo aver ingerito delle pillole lasciate in casa. La famiglia si è accorta della situazione quando il piccolo ha iniziato a mostrare segni di malessere improvviso. Il papà, allarmato, ha chiamato immediatamente i soccorsi, mentre la polizia ha aiutato a gestire la scena. I medici dell’ospedale Santobono sono intervenuti prontamente e sono riusciti a rimuovere le pillole, salvando il bambino.

Bimbo di un anno e mezzo ingoia pillole medicinali e si sente male. Salvato grazie a intervento di papà, polizia e medici del Santobono.