Malore a scuola a 11 anni muore per arresto cardiaco dopo il rientro a casa | disposta l’autopsia

Un bambino di 11 anni ha perso la vita a Lecce lunedì 2 marzo 2026. Durante le lezioni, ha accusato un malore e poco dopo il rientro a casa è deceduto per arresto cardiaco. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

Mestre (VE), Sofia Greguoldo morta a 22 anni per arresto cardiaco dopo malore improvviso, i medici: "Forse embolia, disposta autopsia"Studentessa e artista promettente, Sofia Greguoldo è morta improvvisamente a 22 anni.

