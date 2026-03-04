Bimbo col cuore bruciato il chirurgo Oppido accusato dai colleghi | Insulti e minacce in sala operatoria

Un chirurgo è stato accusato dai colleghi di aver rivolto insulti e minacce durante un intervento su un bambino con il cuore bruciato. La vicenda è stata resa nota attraverso una lettera in cui si riportano le testimonianze di alcuni medici presenti in sala operatoria. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo sanitario e tra il pubblico.

Bimbo col "cuore bruciato": la lettera dei colleghi contro il chirurgo Oppido I colleghi contro Oppido: "Compromessa la sicurezza dei pazienti" I funerali di Domenico Bimbo col "cuore bruciato": la lettera dei colleghi contro il chirurgo Oppido Nel documento, come riferito dall'AGI, viene messo nero su bianco che i sanitari hanno dovuto vivere in un ambiente di lavoro "fortemente tossico, intimidatorio e lesivo della dignità professionale, con ripercussioni rilevanti sul benessere psicofisico degli operatori e, conseguentemente, sulla qualità dell'assistenza erogata". Undici tra infermieri, operatori sanitari e tecnici della sala operatoria del Monaldi hanno riferito di "una situazione di estrema gravità" che non ha giovato al clima di coloro che lavoravano in sala operatoria.