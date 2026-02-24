Chi sono i medici indagati per la morte di Domenico il bimbo trapiantato col cuore bruciato a Napoli

Da fanpage.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decesso di Domenico Caliendo, un bambino che aveva subito un trapianto di cuore, è legato a presunte negligenze di sette medici del reparto di cardiologia del

Morte del piccolo Domenico Caliendo dopo il trapianto di cuore fallito: sono al momento sette medici indagati, tutti al "Monaldi" di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morte bimbo con cuore “bruciato”, 6 medici “indagati per omicidio colposo”, madre di Domenico: “Giustizia”, funerali giovedì o venerdìDomenico ha perso la vita a causa di un cuore gravemente danneggiato, che ha provocato il suo decesso.

Il ghiaccio secco, il trapianto e l’Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciatoDomenico, un bambino di due anni e due mesi con un cuore gravemente danneggiato, è morto dopo un intervento complesso che ha coinvolto l’uso di ghiaccio secco, trapianto ed Ecmo.

Domenico, con il cuore bruciato, è morto: i medici sono indagati per omicidio colposo

Video ?Domenico, con il cuore bruciato, è morto: i medici sono indagati per omicidio colposo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Morte Domenico, si aggrava la posizione di medici e personale: sequestrati i cellulari e l'inchiesta arriverà anche a Bolzano; Il capo, la veterana e le giovani leve: al vaglio le chat dei medici indagati per morte di Domenico; Domenico morto, l'inchiesta: avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, sequestrati i cellulari; Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: Fatto il possibile.

chi sono i mediciChi sono i medici indagati e gli avvocati nel caso di Domenico, il bimbo trapiantato col cuore bruciato e morto a NapoliMorte del piccolo Domenico Caliendo dopo il trapianto di cuore fallito: sono al momento sette medici indagati, tutti al Monaldi di Napoli ... fanpage.it

chi sono i mediciIl capo, la veterana e le giovani leve: al vaglio le chat dei medici indagatiIl primario da tremila interventi, l’anestesista esperta e gli altri: chi sono i sei che sono finiti nel mirino della procura ... napoli.repubblica.it