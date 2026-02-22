Bimbo col cuore bruciato consegnata cartella clinica incompleta di Domenico | la denuncia dell' avvocato

Domenico, il bambino con il cuore bruciato, ha ricevuto una cartella clinica incompleta, perché manca il diario di perfusione. L’avvocato ha spiegato che i documenti non contengono tutte le informazioni necessarie per capire le cure ricevute. La mancanza di alcuni dati potrebbe influenzare le indagini sulla sua condizione. I medici devono ancora chiarire perché alcuni dettagli siano assenti. La famiglia attende novità sulle prossime verifiche.

L'avvocato Francesco Petruzzi ha denunciato una grave mancanza dalla cartella clinica di Domenico, il bimbo di due anni morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. In particolare, secondo il legale, mancherebbe il diario di perfusione, "ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato". Le indagini sulla morte di Domenico La cartella clinica incompleta Manca il minutaggio preciso Autopsia e ricerca della verità Le indagini sulla morte di Domenico La tragedia e i giorni di angoscia per la sorte del piccolo Domenico sono seguiti dal dolore ma anche dalla ricerca della verità per ricostruire quando accaduto al bambino di due anni.