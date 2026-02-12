Napoli un topo morto nella pentola della mensa scolastica

La scuola di Napoli è sotto shock dopo aver trovato un topo morto nella pentola della mensa. La notizia ha fatto il giro della comunità scolastica, che ora chiede risposte e controlli più severi. La scuola ha aperto un’indagine e gli genitori sono divisi tra rabbia e preoccupazione. Intanto, i bambini hanno smesso di mangiare e le autorità promettono di fare chiarezza sulla vicenda.

Una storia disgustosa che arriva dalla provincia di Napoli scuote la comunità scolastica e riaccende le polemiche sui controlli nelle mense. In un istituto comprensivo di San Paolo Belsito, piccolo centro dell’area nolana, è stato rinvenuto un topo morto all’interno di una pentola destinata alla refezione degli alunni della scuola primaria. L’episodio si è verificato poco prima della distribuzione del pranzo. A fare la scoperta è stata un’addetta della ditta incaricata del servizio mensa, che durante le operazioni di servizio si è accorta della presenza del roditore nel contenitore. Immediato l’allarme: la dirigente scolastica ha contattato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Napoli, un topo morto nella pentola della mensa scolastica Approfondimenti su Napoli Mensa Topo morto in una pentola della mensa scolastica nel Napoletano: intervengono Asl e Nas Un topo morto è stato trovato in una pentola usata per preparare i pasti alla mensa scolastica dell’istituto comprensivo “G”. Napoli, topo morto nella pentola alla mensa di una scuola Questa mattina a Napoli un topo è stato trovato morto dentro una pentola alla mensa di una scuola. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trovato topo in una pentola di una mensa scolastica a San Paolo Bel Sito Ultime notizie su Napoli Mensa Argomenti discussi: Topo morto trovato in una pentola della refezione scolastica; Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote?: è una truffa; Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco: salta trapianto a bambino di 2 anni; Prenditi cura di me, è il grande giorno: stasera in onda la prima puntata. Topo morto trovato dentro la pentola della mensa a scuola: la scoperta prima di servire il pranzo ai bambiniUn topo morto è stato trovato all'interno di una pentola nell'Istituto Comprensivo «G. Costantini» di San Paolo Belsito (Napoli). Sul posto sono giunti i carabinieri ... leggo.it Napoli, trovato un topo morto nella pentola della mensa scolastica. Indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, trovato un topo morto nella pentola della mensa scolastica. Indagini in corso ... tg24.sky.it Un topo, già morto, è stato rinvenuto all’interno di una pentola destinata alla refezione scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. LA SCOPERTA A fare la scoperta, poco prima della somministrazion - facebook.com facebook Un topo morto è stato trovato all'interno di una pentola nell'Istituto Comprensivo "G. Costantini" di San Paolo Belsito (Napoli). Sul posto sono giunti i carabinieri che sono stati allertati dalla preside. Poco prima della somministrazione del pasto agli alunni dell x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.