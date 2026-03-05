Una bambina è stata investita mentre si trovava all’asilo. La maestra coinvolta nel tragico incidente è stata condannata all’ergastolo, mentre la madre della vittima ha dichiarato che l’unica condannata a vita è sua figlia. Non si potrà mai recuperare il tempo perduto né rifare le cose passate, ma la sentenza segna la conclusione di un procedimento legale che ha visto coinvolti diversi soggetti.

di Laura Valdesi SIENA Non potranno ridarle una vita fatta di giochi e di studio, di viaggi all’estero e di abbracci. Di sogni per il futuro. "Ma almeno abbiamo cercato di restituirle dignità", dice mamma Lara Liotta a Pino Rinaldi, conduttore della trasmissione ’Ignoto X’ su La 7 di cui ieri era ospite insieme a Massimo Montebove per raccontare la storia della loro piccola Lavinia. Compirà 9 anni il 15 marzo prossimo e dall’estate 2018 vive in stato vegetativo perché venne investita da un’auto nel parcheggio dell’asilo nido di Velletri, dove la famiglia Montebove viveva, non opportunamente vigilata dalla maestra. Dopo quasi otto anni, ieri è stata scritta la parola fine sulla vicenda giudiziaria in quanto la Cassazione ha respinto il ricorso della maestra dopo due sentenze di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimba investita all’asilo. Maestra, pena definitiva: "L’unica condannata a vita è nostra figlia"

Bimba investita all’asilo, condanna definitiva a 2 e mezzo per la maestra. I genitori: “L’unica condannata a vita è nostra figlia”Dopo 8 anni di calvario per i genitori dalla piccola Lavinia, è arrivata la condanna definitiva a due anni e mezzo per la maestra dell’asilo nido di...

Bimba investita all’asilo di Velletri: sentenze definitiva per la maestraAGI - Dopo 8 anni di processo, dopo circa 30 udienze, dopo sofferenze e umiliazioni subite nel corso del processo stesso, siamo arrivati oggi alla...

Una raccolta di contenuti su Bimba investita.

Temi più discussi: Bimba investita all’asilo di Velletri: sentenza definitiva per la maestra; Bimba investita all’asilo: la Cassazione conferma la condanna a 2 anni e mezzo per la maestra; Roma, bimba investita all'asilo: definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestra; Bimba investita al nido a Velletri, condanna definitiva per la maestra.

Bimba investita all’asilo. Maestra, pena definitiva: L’unica condannata a vita è nostra figliadi Laura ValdesiSIENANon potranno ridarle una vita fatta di giochi e di studio, di viaggi all’estero e di abbracci. Di sogni per il futuro. Ma almeno abbiamo cercato di restituirle dignità, dice mam ... lanazione.it

Roma, bimba investita all'asilo: definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestraVogliamo ricordare che in questa vicenda l'unica, vera persona condannata a vita è nostra figlia Lavinia che era nata sana e che resterà tetraplegica e in stato vegetativo di minima coscienza per ... tgcom24.mediaset.it

#Velletri Bimba investita all'asilo, definitiva condanna a 2 anni e mezzo per maestra Cassazione respinge ricorso. Genitori, 'unica condannata a vita è nostra figlia' (ANSA) - ROMA, 04 MAR - E' definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestra dell'asil - facebook.com facebook

Roma, bimba investita all'asilo: definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestra #roma x.com