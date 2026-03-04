Dopo otto anni di causa e circa trenta udienze, è arrivata la sentenza definitiva nel procedimento che riguarda l’incidente di una bambina investita all’asilo di Velletri. La decisione riguarda la responsabilità della maestra coinvolta, con le accuse e le prove presentate durante il processo. La vicenda ha visto coinvolti diversi attori e ha richiesto un lungo iter giudiziario.

AGI - Dopo 8 anni di processo, dopo circa 30 udienze, dopo sofferenze e umiliazioni subite nel corso del processo stesso, siamo arrivati oggi alla condanna definitiva per la maestra Francesca Rocca che si è vista respingere il suo ricorso in Cassazione dopo due sentenze definitive in primo e secondo grado. Per lei due anni e sei mesi di reclusione per lesioni personali colpose e abbandono di minore. Condannata in via definitiva anche l'investitrice Chiara Colonnelli che non aveva però fatto ricorso in Cassazione: un anno di reclusione per lesioni e un anno di sospensione della patente. Così in una nota Massimo Montebove e Lara Liotta, genitori di Lavinia, la bambina di 16 mesi investita nel 2018 nel parcheggio dell'asilo nido che frequentava a Velletri, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bimba investita all’asilo di Velletri: sentenze definitiva per la maestra

Bimba investita all’asilo, condanna definitiva a 2 e mezzo per la maestra. I genitori: “L’unica condannata a vita è nostra figlia”Dopo 8 anni di calvario per i genitori dalla piccola Lavinia, è arrivata la condanna definitiva a due anni e mezzo per la maestra dell’asilo nido di...

Roma, bimba investita all'asilo: definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestraÈ definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestra dell'asilo nido di Velletri (Roma), dove nel 2018 venne investita nel parcheggio la...

Tutti gli aggiornamenti su Bimba investita.

Temi più discussi: In stato vegetativo dopo l'incidente all'asilo, la maestra accusata di abbandono ricorre in Cassazione; Bimba di 3 anni investita e uccisa, la famiglia sotto choc: Nadia non piange più; La tragedia della piccola Nadia, morta investita a 3 anni. Il dolore del padre: Non so com’è successo, ma l’ho persa; Bimba travolta e uccisa. Veglia in chiesa per Nadia. Partita la raccolta fondi.

Roma, bimba investita all'asilo: definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestraVogliamo ricordare che in questa vicenda l'unica, vera persona condannata a vita è nostra figlia Lavinia che era nata sana e che resterà tetraplegica e in stato vegetativo di minima coscienza per ... tgcom24.mediaset.it

Investita all’asilo, Lavinia da 8 anni in coma vegetativo: Cassazione conferma condanna per la maestraInvestita all'asilo a 18 mesi, da quel momento la piccola Lavinia si trova in stato vegetativo: rigettato il ricordo della maestra accusata di abbandono ... fanpage.it

Leggi su Tgr Abruzzo Bimba di otto anni investita a Pescara Travolta da un'automobile mentre attraversava vicino a un incrocio e portata in pronto soccorso facebook

Bimba di otto anni investita a Pescara x.com