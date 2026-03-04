Bimba investita all’asilo condanna definitiva a 2 e mezzo per la maestra I genitori | L’unica condannata a vita è nostra figlia

Dopo otto anni di attesa, si è concluso il procedimento legale relativo all’incidente avvenuto nel 2016 all’asilo nido di Velletri, dove una bambina di 16 mesi è stata investita da un’auto nel parcheggio. La corte ha condannato definitivamente a due anni e mezzo di reclusione la maestra coinvolta nel caso. I genitori della piccola hanno commentato che “l’unica condannata a vita è nostra figlia”.

Dopo 8 anni di calvario per i genitori dalla piccola Lavinia, è arrivata la condanna definitiva a due anni e mezzo per la maestra dell'asilo nido di Velletri (provincia di Roma), dove il 7 agosto 2016, la bimba di appena 16 mesi è stata investita da un auto nella zona di parcheggio. E da allora si trova in una stato vegetativo di minima coscienza. Con la condanna a restare tetraplegica per la vita. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Francesca Rocca, accusata di lesioni personali colposo e abbandono di minore. Era già definitiva invece la condanna per la donna alla guida dell'auto, Chiara Colonnelli. Che, invece, non aveva fatto ricorso in Cassazione.