Roma bimba investita all' asilo | definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestra

Una bambina è stata investita all’asilo e la maestra coinvolta è stata condannata a due anni e mezzo di reclusione. La sentenza è definitiva e riguarda esclusivamente la maestra, mentre la famiglia della vittima ha dichiarato che la condanna non si riferisce alla bambina. La vicenda si è svolta nel contesto di un incidente che ha coinvolto l’istituto scolastico.

È definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestra dell'asilo nido di Velletri (Roma), dove nel 2018 venne investita nel parcheggio la piccola Lavinia Montebove, una bimba di 16 mesi che da allora vive in stato vegetativo. Lo ha stabilito la Cassazione che ha respinto il ricorso presentato da Francesca Rocca, accusata di lesioni personali colpose e abbandono di minore. Definitiva anche la condanna per l'investitrice, Chiara Colonnelli, che non aveva però fatto ricorso in Cassazione: un anno di reclusione per lesioni e un anno di sospensione della patente., "Dopo 8 anni di processo, dopo circa 30 udienze, dopo sofferenze e umiliazioni subite nel corso del processo stesso, siamo arrivati oggi alla condanna definitiva - affermano in una nota i genitori della piccola, Massimo Montebove e Lara Liotta -.

Bimba investita all’asilo, condanna definitiva a 2 e mezzo per la maestra. I genitori: “L’unica condannata a vita è nostra figlia”Dopo 8 anni di calvario per i genitori dalla piccola Lavinia, è arrivata la condanna definitiva a due anni e mezzo per la maestra dell’asilo nido di...

Investita all’asilo, Lavinia da 8 anni in coma vegetativo: Cassazione conferma condanna per la maestraInvestita all'asilo a 18 mesi, da quel momento la piccola Lavinia si trova in stato vegetativo: rigettato il ricordo della maestra accusata di...

Lavinia investita all'asilo a Velletri, per la maestra condanna definitiva a 2 anni e mezzoDiventa definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestra dell’asilo nido di Velletri, provincia di Roma, dove il 7 agosto 2018 era stata investita nel parcheggio la piccola Lavinia di 16 mesi ... adnkronos.com

