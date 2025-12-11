De Laurentiis | A San Siro si incassano 14 milioni per la semifinale Champions il Napoli nell’ultima partita ha fatto 1,4 milioni

Aurelio De Laurentiis ha commentato gli aspetti economici legati alle competizioni europee, evidenziando i ricavi generati dalle semifinali di Champions League e dall’ultima partita del Napoli. Il club partenopeo, campione d’Italia, ha ricevuto anche il premio come Squadra dell’anno ai Gazzetta Sports Awards, consegnato dallo stesso De Laurentiis.

Il Napoli campione d'Italia conquista il titolo di Squadra dell'anno ai Gazzetta Sports Awards. A ritirare il premio è Aurelio De Laurentiis, che riceve il riconoscimento dalle mani del direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli. Ecco le sue parole. Le parole di De Laurentiis. Ecco le parole del patron azzurro, come riportate dalla Gazzetta «Il primo scudetto era quasi scontato alla fine, il secondo è stato sofferto, un thriller, abbiamo goduto di più. Il rapporto con Conte? Antonio l'ho conosciuto alle Maldive tanti anni fa, lo ascoltavo con grande passione. Aveva una grande voglia di vincere, mi ha colpito.

