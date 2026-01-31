Napoli il flop di Aurelio De Laurentiis da 20 milioni

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di lasciare ai suoi uomini di fiducia le trattative per l’acquisto dei giocatori. Da tempo, l’imprenditore si affida a loro, mentre lui si concentra su altri aspetti, ma questa scelta sembra aver portato a qualche risultato deludente. Ultimamente, il club ha speso circa 20 milioni senza ottenere i risultati sperati in campo.

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, da tempo, ormai, lascia condurre le trattative per l’acquisto dei calciatori ai suoi uomini fidati. Il club partenopeo nel corso degli anni ha concluso dei veri e propri affari. Non sempre, però, i risultati sono stati ottimi. Qualche volta, il team è anche inciampato in dei flop. In passato, ADL fu conquistato da un attaccante che faceva la differenza nella sua squadra del tempo. Il proprietario della SSC Napoli in quell’occasione si mobilitò in prima persona per cercare di portarlo al Maradona. Senza ascoltare il parere di nessuno dei suoi uomini, proseguì per la sua strada.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Flop

Il Napoli ha completato l’acquisto di Giovane dal Verona per 20 milioni di euro, consolidando il proprio reparto offensivo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Flop

Argomenti discussi: Flop Napoli, le altre al playoff: i verdetti dell’ultima giornata della Champions League; Campione d'Italia, 30mo in Europa: flop del Napoli di Conte; Il Napoli campione d’Italia 30º in Champions League è un fallimento targato Antonio Conte; I Top & Flop di Juventus-Napoli.

Campione d'Italia, 30mo in Europa: flop del Napoli di ConteChiudere il capitolo Champions arrendendosi al Chelsea. ansa.it

Le pagelle di Napoli-Chelsea, i voti: i top e i flop del match di Champions LeagueIl Napoli conclude la League Phase della Champions League in casa con il Chelsea. La partita del Maradona si è conclusa con il risultato di 2-3, a segno Vergara e Hojlund per il ... ilmattino.it

Flop Champions, Bucchioni prevede: "Ora accadrà questo al Napoli" LA PREVISIONE: https://bit.ly/49QtN8F facebook

Pedullà: “Napoli, flop clamoroso. Conte potrà spiegarla come vuole ma…” x.com