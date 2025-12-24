Milan Rabiot | Champions l’obiettivo del club ma io punto a qualcosa di più

“ Finire tra i primi quattro è l’obiettivo generale del club e lo sappiamo. Personalmente, punto a qualcosa di più grande, perché non è che se puoi ottenere dieci ti puoi accontentare di sei o sette”. Lo ha detto il centrocampista del Milan Adrien Rabiot in una intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport a proposito del sogno scudetto. “Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, giocare al 100%, evitare di perdere punti per strada, continuare a lavorare perché il campionato è ancora lungo e non siamo neanche a metà. Quello che abbiamo fatto per il momento è buono ma non basta – ha ammesso il francese – Se è impossibile pensare al primo posto? No, non è impossibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

