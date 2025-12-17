Mascali Giunta approva Bilancio 2026 | la cittadina tra i primi comuni siciliani ad approvare lo strumento finanziario
La Giunta comunale di Mascali, guidata dal sindaco Luigi Messina, ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, posizionando la cittadina tra i primi comuni siciliani a definire il proprio strumento finanziario per il prossimo triennio.
