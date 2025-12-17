Mascali Giunta approva Bilancio 2026 | la cittadina tra i primi comuni siciliani ad approvare lo strumento finanziario

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Mascali, guidata dal sindaco Luigi Messina, ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, posizionando la cittadina tra i primi comuni siciliani a definire il proprio strumento finanziario per il prossimo triennio.

Immagine generica

La Giunta comunale di Mascali, presieduta dal sindaco Luigi Messina ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028. Con questo atto la cittadina si posiziona tra i pochi comuni in Sicilia ad aver già adempiuto a questo fondamentale adempimento contabile nei tempi previsti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Bilancio arboreo, la giunta approva la relazione degli ultimi quattro anni: oltre 750 nuovi alberi

Leggi anche: Manovra, il consiglio dei ministri approva la legge di bilancio 2026. Meloni: «Seria e equilibrata»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

MASCALI GIUNTA APPROVA BILANCIO 2016 TG DELLO JONIO 29 11 2016

Video MASCALI GIUNTA APPROVA BILANCIO 2016 TG DELLO JONIO 29 11 2016

Mascali, giunta approva atto indirizzo contributo mensa scolastica - La Giunta comunale guidata dal Sindaco Luigi Messina ha approvato con propria delibera, un importante contributo destinato alla mensa scolastica per l’anno 2025. blogsicilia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.