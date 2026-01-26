Regione Piemonte ancora una settimana per approvare il bilancio

La Regione Piemonte si appresta a concludere la discussione sul bilancio, con ancora una settimana di tempo per l’approvazione. Oggi, 26 gennaio, si è svolta la prima seduta presso il Consiglio regionale a Palazzo Lascaris, dove i membri hanno iniziato a esaminare le proposte e le questioni finanziarie della Giunta guidata dal presidente Alberto Cirio. La decisione finale è attesa entro i prossimi giorni.

Entro la fine di gennaio l'assessore Tronzano deve chiudere la partita. Bloccato ostruzionismo opposizioni Sarà una settimana intensa a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Oggi, 26 gennaio, vi è stata la prima seduta per discutere e approvare l'affaire bilancio, questione ancora irrisolta della Giunta del presidente Alberto Cirio. La prima partita delle cinque previste - sono state convocate sedute per tutti i giorni della settimana, con orari extra-large, fino alle 22 o, venerdì 30 gennaio, addirittura a mezzanotte - è stata portata a casa dall'assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, che oggi si è fatto approvare il Documento di economia e finanza regionale (Defr) e domani proporrà all'aula la nota di aggiornamento, poi verrà il turno della legge di stabilità 2026 e del bilancio di previsione 2026-2028.🔗 Leggi su Torinotoday.it

In Piemonte, la Giunta Cirio ha deciso di non rendere pubblico il parere dei revisori sul bilancio regionale, alimentando tensioni politiche.

Nella notte, il Consiglio comunale di Milano ha approvato il bilancio previsionale 2026, un investimento di oltre 4 miliardi di euro.

