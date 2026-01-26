Regione Piemonte ancora una settimana per approvare il bilancio
La Regione Piemonte si appresta a concludere la discussione sul bilancio, con ancora una settimana di tempo per l’approvazione. Oggi, 26 gennaio, si è svolta la prima seduta presso il Consiglio regionale a Palazzo Lascaris, dove i membri hanno iniziato a esaminare le proposte e le questioni finanziarie della Giunta guidata dal presidente Alberto Cirio. La decisione finale è attesa entro i prossimi giorni.
Entro la fine di gennaio l'assessore Tronzano deve chiudere la partita. Bloccato ostruzionismo opposizioni Sarà una settimana intensa a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Oggi, 26 gennaio, vi è stata la prima seduta per discutere e approvare l'affaire bilancio, questione ancora irrisolta della Giunta del presidente Alberto Cirio. La prima partita delle cinque previste - sono state convocate sedute per tutti i giorni della settimana, con orari extra-large, fino alle 22 o, venerdì 30 gennaio, addirittura a mezzanotte - è stata portata a casa dall'assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, che oggi si è fatto approvare il Documento di economia e finanza regionale (Defr) e domani proporrà all'aula la nota di aggiornamento, poi verrà il turno della legge di stabilità 2026 e del bilancio di previsione 2026-2028.🔗 Leggi su Torinotoday.it
