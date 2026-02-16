Viene travolto e ucciso a 48 anni mentre va al lavoro in bicicletta

Un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre pedalava per andare al lavoro. L’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino del 16 febbraio, lungo una strada trafficata in periferia. La vittima stava attraversando una rotonda quando è stato colpito da un veicolo che non è riuscito a frenare in tempo.

L'incidente è avvenuto nel territorio di Montelabbate (Pesaro e Urbino). L'uomo è stato investito da un'Audi guidata da un 35enne Un uomo di 48 anni è stato travolto e ucciso mentre stava andando al lavoro in bicicletta la mattina del 16 febbraio. La vittima, di origini straniere, è stata centrata da un'auto nel territorio di Montelabbate (Pesaro e Urbino). L'incidente si è verificato intorno alle 5:30 all'altezza della rotatoria "delle Matite". Un'Audi, alla cui guida c'era un 35enne, ha investito l'operaio in sella alla sua bici.

