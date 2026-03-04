Noi siamo ancora qui BigMama aggiorna i fan | resta bloccata a Dubai

BigMama, artista irpina, e altri italiani si trovano ancora bloccati a Dubai, dove sono rimasti a causa di restrizioni di viaggio. La cantante ha comunicato ai fan di essere ancora bloccata nella città emiratina e di non aver ancora potuto tornare in Italia. La situazione di questi cittadini italiani a Dubai continua a essere irrisolta e non ci sono indicazioni precise sui tempi di partenza.

Restano bloccati a Dubai diversi cittadini italiani, tra cui l’artista irpina BigMama. A raccontare la situazione è stata la stessa cantante originaria di San Michele di Serino attraverso i social, dove nelle ultime ore ha pubblicato poche parole che riassumono l’attesa e la tensione: “Noi siamo ancora qui“. La permanenza forzata negli Emirati Arabi Uniti è legata alla chiusura di parte dello spazio aereo nella regione, conseguenza dell’escalation militare in Medio Oriente dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la successiva risposta di Teheran. Secondo quanto riferito, tra gli obiettivi colpiti ci sarebbero stati anche territori degli Emirati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

