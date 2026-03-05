Noi siamo ancora qui | l’incubo di BigMama bloccata a Dubai per la guerra in Iran

BigMama, nota protagonista dei social, ha annunciato di essere ancora a Dubai, dove si trova da alcuni giorni insieme ad altri italiani, a causa della sospensione dei voli internazionali causata dalla guerra in Iran. La donna ha condiviso il suo messaggio online, confermando di essere bloccata nella città araba senza poter tornare in Italia. La situazione ha provocato un blocco dei viaggi e delle partenze verso l’Europa.

L'artista irpina, di ritorno da una vacanza alle Maldive, è rimasta intrappolata negli Emirati Arabi a causa della chiusura degli spazi aerei per il conflitto in Medio Oriente «Noi siamo ancora qui». A scriverlo sui social è BigMama, da giorni bloccata a Dubai insieme a diversi altri italiani a causa della paralisi dei voli internazionali. Una situazione precipitata improvvisamente in seguito alla chiusura degli spazi aerei, decisa dopo l’attacco coordinato di Stati Uniti e Israele all’Iran e la conseguente risposta di Teheran, che ha preso di mira anche gli Emirati Arabi Uniti. La disavventura di Marianna Mammone (questo il vero nome dell’artista) è iniziata in quello che doveva essere il tranquillo epilogo di una vacanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

