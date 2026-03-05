BigMama è tornata in Italia con l’atterraggio a Bergamo. A bordo dei voli provenienti da Dubai e Abu Dhabi si trovavano oltre 1.700 italiani. La cantante e altri cittadini italiani sono stati bloccati nel Golfo da quando è scoppiata la guerra. La partenza si è conclusa con il rientro nel Paese.

Roma, 5 marzo 2026 – BigMama è rientrata in Italia, con l’atterraggio a Bergamo è finito l’incubo vissuto dalla cantante e migliaia di altri italiani bloccati nel Golfo dallo scoppio della guerra. L’artista – all’anagrafe Marianna Mammone – è arrivata all’aeroporto di Orio al Serio con uno dei sette voli arrivati oggi dagli Emirati Arabi Uniti. Lo riferiscono fonti informate. BigMama è una dei 1.770 italiani che hanno viaggiato oggi dal Golfo, molti dei quali assistiti dal Ministero degli Esteri che continua a lavorare con le linee aeree di Dubai e Abu Dhabi per permettere il decollo di altri voli. "Abbiamo i missili sulla testa”. L’incubo di BigMama (e non solo) Le ultime foto social pubblicate da Big Mama durante la vacanza L’incubo era iniziato tra sanato e domenica, quando Israele e gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare l’Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - BigMama è rientrata in Italia. “Oltre 1.700 italiani a bordo dei voli atterrati da Dubai e Abu Dhabi”

Atterrati a Roma gli italiani fuggiti da Abu DhabiSono sbarcati poco dopo le 20 di ieri sera all’aeroporto di Roma Fiumicino con il primo volo di Etihad Airways da Abu Dhabi circa 200 italiani (278 i...

Dubai, Abu Dhabi e Muscat, ripartono i primi voli aerei verso l’Italia. Triangolazione con Riad da Qatar e BahreinRoma – Sono iniziati i primi rientri di gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente: il 3 marzo, con un volo speciale Abu Dhabi-Milano, torneranno...

Approfondimenti e contenuti su Abu Dhabi.

Temi più discussi: Dubai, BigMama aggiorna sulle condizioni: l’attesa degli italiani bloccati dopo il dirottamento; BigMama ancora bloccata a Dubai: il nuovo appello social; Italiani bloccati a Dubai dopo guerra Iran, da Big Mama allo chef: l'angoscia delle famiglie di 200 studenti; Big Mama in lacrime bloccata a Dubai: Sentiamo i missili sulla testa, un incubo. Sono terrorizzata: voglio solo tornare a casa.

BigMama rientrata in Italia, era bloccata da giorni a DubaiBigMama è rientrata da Dubai. Lo riferiscono fonti informate, secondo cui con uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante. BigMama era rim ... adnkronos.com

La cantante avellinese è atterrata a BergamoRientrata da Dubai anche '' Big Mama ''. Lo riferiscono fonti informate, secondo cui con uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante. L'ar ... lanuovasardegna.it

Domani tornano in Italia alcuni connazionali: previsto un volo speciale Abu Dhabi–Milano per circa 200 studenti minorenni da Dubai. In Parlamento Tajani e Crosetto spiegano la crisi Iran–Golfo e avvertono: “dove non arrivano i missili” arriva l’economi - facebook.com facebook

La chiusura degli hub del Golfo (Dubai, Doha, Abu Dhabi) spinge i flussi tra Europa e Asia a comprare gli ultimi posti disponibili sui voli alternativi. Con un maxi-rincaro dei biglietti che tocca il +900% in ventiquattro ore- I numeri sul @Corriere x.com