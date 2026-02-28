BigMama bloccata a Dubai dopo il dirottamento del volo | paura e appello sui social

La cantante proveniente da San Michele di Serino si trova attualmente a Dubai, dove è stata bloccata dopo che il suo volo è stato dirottato. Ha comunicato questa situazione attraverso i canali social, evidenziando la sua impossibilità di proseguire il viaggio. La situazione ha generato preoccupazione tra i suoi fan, che seguono gli aggiornamenti online. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause del blocco.

Dubai, 28 febbraio 2026 – La cantante di San Michele di Serino, BigMama ha riferito attraverso i propri canali social di trovarsi bloccata a Dubai dopo che il volo su cui viaggiava è stato dirottato. L'artista ha dichiarato di essere partita in mattinata da Malé e di essere atterrata negli.