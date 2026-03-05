BigMama è rientrata in Italia | la cantante era bloccata a Dubai dopo l' attacco all' Iran

BigMama è tornata in Italia dopo essere rimasta a Dubai a causa di un attacco all'Iran. La cantante ha pubblicato una foto all'aeroporto di Orio al Serio, accompagnata dalla didascalia

Nei giorni scorsi, la cantante aveva documentato la situazione sui social con toni di crescente angoscia. Ora l'incubo è finito Bergamo, 5 marzo 2026 – "Finalmente a casa." Con queste parole, pubblicate insieme a una foto scattata all'aeroporto di Orio al Serio, BigMama ha annunciato il suo rientro in Italia. La cantante era rimasta bloccata a Dubai, dove aveva fatto scalo di ritorno dalle Maldive, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la risposta di Teheran con lanci di missili e droni che hanno colpito anche gli Emirati Arabi Uniti. BigMama è sbarcata a Bergamo con uno dei sette voli atterrati oggi in Italia dagli Emirati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

