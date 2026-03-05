Stamattina alle otto, una scuola primaria di Ferrara ha ricevuto un allarme bomba, portando all’evacuazione degli studenti. La scuola si trova in via Boccaccio e subito sono state messe in atto le procedure di sicurezza. La polizia è intervenuta sul posto per verificare la minaccia, senza che siano stati segnalati danni o feriti. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Ferrara, 5 marzo 2026 – È scattato un allarme bomba stamattina, intorno alle 8, alla scuola primaria Leopardi di via Boccaccio, a Ferrara, che ha portato all’evacuazione dei piccoli studenti. Bomba nella scuola: il biglietto con l’avviso I bambini, in pratica, sono entrati e sono usciti dal plesso dopo il ritrovamento di un biglietto che faceva riferimento a una bomba collocata nell’edificio. Dopo i controlli della polizia di stato, che non ha trovato alcun ordigno, la situazione è tornata alla normalità. La scuola primaria Leopardi di via Boccaccio a Ferrara Disagi per i genitori Disagi per le famiglie con i genitori che hanno dovuto riportare a casa i loro figli e lasciare, in alcuni casi, il posto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biglietto choc: c’è una bomba a scuola. Alunni delle elementari evacuati a Ferrara

