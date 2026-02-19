Dodici alunni delle elementari e una cuoca si sentono male durante il pranzo a mensa in una scuola di Milano
Durante il pasto a scuola, dodici bambini delle elementari e una cuoca di una scuola francese di Milano hanno iniziato a sentirsi male. I malori sono comparsi improvvisamente, portando alcuni studenti a cadere per terra e richiedendo l’intervento dei soccorsi. La causa sembra essere un’anomalia nel sistema di distribuzione del cibo, che ha portato a sospettare un’intossicazione. La scuola ha immediatamente attivato le procedure di emergenza per tutelare tutti gli studenti presenti. Le autorità stanno indagando sulle cause precise dell’incidente.
Malore durante il pranzo in una scuola primaria: 12 bambini soccorsi, coinvolta anche una cuocaUn malore ha colpito dodici bambini durante il pranzo in una scuola primaria di Milano, in via Laveno 12, causando grande preoccupazione tra insegnanti e genitori.
