Crosetto rientra da Dubai con un aereo militare | Lo pago il triplo del volo di Stato Monta la polemica

Il ministro della Difesa torna in Italia da Dubai a bordo di un aereo militare dopo essere rimasto bloccato in Emirati Arabi Uniti. La sua partenza avviene in un momento di tensioni internazionali legate all’operazione israelo-americana e alla risposta iraniana. Crosetto ha riferito di aver pagato il volo con un aereo di Stato, ma sono state sollevate critiche sul costo del viaggio.

