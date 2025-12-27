Cimitero di San Lorenzo in Monte | approvato dalla Giunta un progetto di manutenzione straordinaria per 100mila euro

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta ha approvato, martedì scorso, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria cimiteri, che prevede un investimento complessivo di 100mila euro destinato al recupero e alla valorizzazione del Cimitero di San Lorenzo in Monte. L'intervento, che partirà nella primavera del 2026. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Approvato un progetto da 100 mila euro per la manutenzione straordinaria del Cimitero Civico

Leggi anche: Manutenzione straordinaria del teatro Pirandello, approvato il progetto esecutivo da 795 mila euro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Rimini, via libera ai lavori al Cimitero di San Lorenzo in Monte.

Cimitero di San Lorenzo in Monte: approvato il piano di restauro da 100mila euro - Il Cimitero di San Lorenzo in Monte sarà recuperato attraverso opere di restauro ... altarimini.it

cimitero san lorenzo monteRimini, via libera ai lavori al Cimitero di San Lorenzo in Monte - La Giunta di Rimini ha approvato, martedì scorso, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria cimiteri, che prevede un investimento ... corriereromagna.it

San Lorenzo, ruspe al cimitero - Città diffusa e cimiteri del forese: ok dalla giunta alla riqualificazione del cimitero di San Lorenzo in Correggiano, intervento da 100mila euro. ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.