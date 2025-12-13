Manutenzione di strade e piazze la Giunta dà il via a un intervento da 275mila euro

La Giunta di Rimini ha approvato un intervento da 275mila euro per la manutenzione di strade e piazze, includendo il rifacimento delle pavimentazioni e la messa in sicurezza di alcune vie cittadine come Leon Battista Alberti, Borgo dei Ciliegi e Via del Lupo.

La Giunta di Rimini ha dato il via libera al progetto esecutivo che prevede il rifacimento delle pavimentazioni e la messa in sicurezza di Leon Battista Alberti, Borgo dei Ciliegi e Via del Lupo. Gli interventi, per un importo complessivo di 275mila euro, interesseranno circa 2.540 metri quadrati.

