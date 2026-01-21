Investimenti al Fermi di Bibbiena | sopralluogo della Provincia assente il Comune

Le consigliere provinciali Marta Mancianti e Anna Canaccini hanno partecipato a un sopralluogo presso l’Istituto “Enrico Fermi” di Bibbiena, accompagnate dal presidente della Provincia Alessandro Polcri e dai tecnici incaricati. Durante l’ispezione sono stati valutati gli interventi di riqualificazione dell’edificio scolastico, mentre il Comune non ha preso parte all’evento. Un aggiornamento sulle attività di investimento e miglioramento delle strutture scolastiche nella zona.

Le consigliere provinciali Marta Mancianti e Anna Canaccini hanno partecipato al recente sopralluogo presso l'Istituto "Enrico Fermi", alla presenza del presidente della Provincia Alessandro Polcri e dei tecnici competenti, per fare il punto sugli importanti interventi di riqualificazione in.

