Arrestato in provincia di Cosenza sospetto di spaccio e minorenni coinvolti in furti e rapine

Una notte di febbraio, a Cleto, un piccolo borgo della provincia di Cosenza, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo sospettato di spaccio di droga. Durante le verifiche, sono emersi anche coinvolgimenti di minorenni in furti e rapine. Un intervento rapido e deciso ha permesso di mettere fine a un’onda di criminalità che aveva aumentato la loro presenza nel paese. La comunità si sveglia questa mattina con la speranza di un passo avanti contro il degrado.

Nel piccolo borgo di Cleto, alla periferia della provincia di Cosenza, una notte di febbraio ha visto l’attivazione di una missione operativa che si è rivelata decisiva per la sicurezza del territorio. Un blitz coordinato tra Carabinieri di Paola, con il supporto della stazione di Amantea, ha portato all’arresto di un sospetto di spaccio e alla denuncia di due altri soggetti, in un’operazione che ha permesso il sequestro di sostanze stupefacenti e armi. Il lavoro dei militari è stato lodato ufficialmente dalla Segreteria Provinciale UNARMA, che ha espresso «un sentito e convinto apprezzamento» per il contributo di un’operazione che ha permesso un esito positivo nella lotta al traffico e alla criminalità minorile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cosenza Provincia

Nell'incontro di giovedì in Prefettura, si è analizzata la situazione dell’ordine pubblico a San Benedetto, evidenziando un calo dei furti ma un aumento di rapine e attività di spaccio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cosenza Provincia

Argomenti discussi: Ha 22 anni, è nato in provincia di Grosseto: chi è il giovane (con la giacca rossa) fermato per l'aggressione al poliziotto a Torino; È ai domiciliari ma continua a spacciare stupefacenti nella sua casa di Popoli, ragazzo arrestato; Scontri Torino, Piantedosi: Forza della polizia non eccessiva. Serve fermo preventivo; Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi.

Scappa violentemente dopo il furto al supermercato: arrestato, ha il divieto di dimora in provinciaLa polizia di stato ha arrestato un 28enne straniero, irregolare, accusato di rapina impropria. L'episodio risale al 31gennaio, all’Esselunga di via Traversetolo. Il giovane, scoperto, è scappato in ... gazzettadiparma.it

Oltre 1000 euro in contanti e droga in auto, 25enne arrestato in provincia di NapoliBrillante, ennesima operazione dei falchi della Squadra Mobile in provincia di Napoli. Questa volta è la periferia orientale ‘teatro’ dell’ennesimo intervento: i poliziotti, a Pollena Trocchia, nel tr ... internapoli.it

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne della provincia di Napoli con l'accusa di tentato femminicidio nei confronti della sua ex a Castel Volturno (Caserta). I fatti risalgono a ieri sera. La giovane, 24enne, colpita da un coltello da cucina, è stata ricoverata i facebook

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne della provincia di Napoli con l'accusa di tentato femminicidio nei confronti della sua ex a Castel Volturno (Caserta). I fatti risalgono a ieri sera. La giovane, 24enne, colpita da un coltello da cucina, è stata ricoverata i x.com