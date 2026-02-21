Bastoni paga ancora Inter-Juve | tutta Lecce lo fischia appena tocca palla

Bastoni riceve ancora fischi durante Inter-Juve perché il pubblico di Lecce lo critica ogni volta che entra in azione. La sua presenza in campo provoca reazioni dure tra i tifosi, che non dimenticano alcune sue decisioni passate. Quando il difensore tocca il pallone, i cori di contestazione si fanno più intensi, creando un’atmosfera carica di tensione. La reazione dei supporter si mantiene viva anche nei minuti successivi.

L’onda è lunghissima, più lunga anche di una settimana. Perché a giorni di distanza da Inter-Juve, dalla simulazione di Alessandro Bastoni e da quel “mi dispiace” con cui il difensore nerazzurro ha chiesto scusa per aver accentuato il contatto su Kalulu che costò l’espulsione al francese bianconero, la polemica non si placa. Al Via del Mare di Lecce, dove l’Inter è impegnata proprio in questi minuti contro la squadra di Di Francesco, Bastoni viene costantemente fischiato da tutto lo stadio. Fischi che piovono dalle tribune ogni volta che il difensore nerazzurro entra in possesso del pallone o interviene in qualche modo su qualsiasi giocatore del Lecce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

