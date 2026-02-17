Caso Bastoni confessione shock | Ho simulato contro Kalulu ora basta ipocrisia

Alessandro Bastoni ha ammesso di aver simulato nel derby contro Kalulu, un gesto che ha sconvolto l’Inter nel momento chiave della sua avventura europea a Bodø. La confessione arriva dopo settimane di tensione tra i tifosi e la società, mentre gli investigatori cercano di fare chiarezza sulla vicenda. Bastoni ha dichiarato di aver agito per ragioni personali e si è detto stanco dell’ipocrisia che circonda il mondo del calcio. La sua rivelazione ha aperto un acceso dibattito tra appassionati e addetti ai lavori.

L' Inter trema nel pieno della missione europea a Bodø, travolta dalla confessione shock di Alessandro Bastoni che ammette la simulazione nel Derby d'Italia. Il centrale nerazzurro ha scelto la vigilia dei playoff di Champions League per squarciare il velo sull'episodio che ha portato all'espulsione di Kalulu, denunciando al contempo un clima di odio inaccettabile verso la propria famiglia. Il difensore ha ammesso senza giri di parole di aver ingannato il direttore di gara La Penna, alterando gli equilibri della sfida contro la Juventus. "Ho deciso di presentarmi davanti ai media per fare chiarezza su quanto accaduto sabato, dato che sono l'uomo più discusso del momento", ha dichiarato il calciatore dal ritiro norvegese.