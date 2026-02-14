Scovato dai carabinieri uomo destinatario di mandato d' arresto europeo

I carabinieri di Trentola Ducenta hanno catturato un uomo di 22 anni, ricercato con un mandato d’arresto europeo, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. La sua presenza nel paese era nota alle forze dell’ordine, ma soltanto ora è stato possibile fermarlo. Durante il blitz, i militari lo hanno individuato in un quartiere residenziale e l’hanno arrestato subito, evitando che scappasse.

Era ricercato ed è stato bloccato a Trentola Ducenta. La notte scorsa (13 febbraio) i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 22enne di origine romena, domiciliato nel comune, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato fermato nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale. Gli accertamenti effettuati tramite banca dati in uso alle forze di polizia hanno consentito ai militari dell’Arma di accertare che lo stesso risultava destinatario di un Mandato di Arresto Europeo ai fini della consegna tra Stati membri, emesso lo scorso 28 gennaio dall’autorità giudiziaria romena a seguito di una sentenza di condanna per reati contro la persona e contro il patrimonio.🔗 Leggi su Casertanews.it

