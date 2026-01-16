Pozzuoli | destinatario di mandato di arresto europeo e di un provvedimento per la carcerazione Arrestato dalla Polizia di Stato

A Pozzuoli, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo ricercato dalle autorità ceche, destinatario di un mandato di arresto europeo e di un provvedimento di carcerazione. Durante il controllo, l’individuo è stato trovato in possesso di una balestra. L’arresto si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità internazionale, garantendo l’efficacia delle procedure di estradizione e di sicurezza sul territorio.

L'uomo, ricercato dalle autorità ceche e destinatario di un ordine di carcerazione, è stato fermato a Pozzuoli mentre maneggiava una balestra.. Nel pomeriggio di martedì, la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto provvisorio ai fini di consegna di un 53enne originario della Repubblica Ceca poiché destinatario di un mandato d'arresto europeo, emesso dalle autorità ceche nel luglio del 2022, per lesioni personali; lo stesso è stato, altresì, tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Italo Balbo a Pozzuoli, hanno notato il 53enne seduto su una panchina intento a maneggiare una balestra.

