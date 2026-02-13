Il cameriere ucciso a colpi di pistola in via Roma chiesto l' ergastolo per i due presunti killer

Il cameriere ucciso a colpi di pistola in via Roma il 4 novembre 2023 è stato colpito dopo aver terminato il turno in un bar del centro e stava tornando a casa dalla famiglia. La polizia ha arrestato due sospetti, che ora rischiano l’ergastolo. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e tracce di proiettili sul luogo dell’agguato.

Venne ucciso con tre colpi di pistola in via Roma, la notte del 4 novembre del 2023, subito dopo aver finito di lavorare in un locale del centro e stava tornando dalla moglie e dai due figli. Una fine terribile quella di Badr Boudjemai, un cameriere algerino che aveva solo 41 anni al momento dell'omicidio. Adesso i sostituti procuratori Ludovica D'Alessio e Vincenzo Amico - al termine di una requisitoria durata tutto il pomeriggio e conclusasi poco prima delle 20 di oggi (13 febbraio) hanno chiesto la condanna dei presunti killer, Kamel El Abed e Alì El Abed Baguera, che sono zio e nipote, entrambi di origine tunisina.