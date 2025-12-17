Si è insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Fiorenzuola

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Fiorenzuola d’Arda, con la prima seduta tenutasi presso il Municipio cittadino. L’insediamento segue le recenti elezioni scolastiche svoltesi il 20 novembre presso la scuola secondaria “Gatti”.

Con la prima seduta tenutasi nel Municipio cittadino, presso la sala consiliare, si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Fiorenzuola d’Arda, rinnovato a seguito delle elezioni tenutesi presso la scuola secondaria “Gatti” lo scorso 20 novembre: la tornata elettorale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

