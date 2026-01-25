L’eredità di Suor Thévenin La rivoluzione silenziosa che trasformò in modello l’emancipazione femminile

L’eredità di Suor Thévenin rappresenta un esempio di impegno silenzioso ma significativo nell’ambito dell’emancipazione femminile. La sua opera, riconosciuta tra gli aretini illustri, ha contribuito a sviluppare un modello innovativo di assistenza per le orfane, fondato su principi socio-pedagogici avanzati. Questo approccio ha segnato una svolta nella tutela e nel sostegno alle giovani in difficoltà, lasciando un’impronta duratura nel tempo.

Farnetani Fra gli aretini illustri un posto di rilievo lo occupa suor Gabriella Thévenin per la priorità internazionale della creazione di un nuovo modello di assistenza per le orfane, basato sui più avanzati e innovativi principi socio-pedagogici. Per la nostra città l'opera di suor Thévenin rappresenta anche la più importante espressione della cultura e dei valori francesi. Quando arrivò ad Arezzo, nel 1860, la città era l'ultima della Toscana per i servizi per l'infanzia, l'unica che non avesse un asilo. In meno di dieci anni l'aveva trasformata in un laboratorio educativo e di promozione sociale di livello internazionale.

