Belle Arti record di matricole per il ’25-’26

L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” ha registrato un numero record di iscrizioni per il ciclo 2025-2026, segnando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. L’ateneo ha celebrato l’inizio delle attività con un evento di inaugurazione che ha attirato studenti e docenti da diverse regioni e paesi, rafforzando così il carattere internazionale della facoltà.

Inaugurazione dal forte respiro internazionale per l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci“. L’antica istituzione perugina ha dato il via all’anno-accademico 2025-2026 con numeri d’eccellenza e una presenza illustre: quella di Giorgio Agamben, il filosofo italiano più conosciuto nel mondo, che per l’occasione è stato nominato Accademico d’onore e ha tenuto un’applauditissima lectio magistralis. Autore del fondamentale “Homo Sacer“, studioso del rapporto tra vita e potere nel binomio inscindibile tra passato e presente, Agamben ha dedicato la sua riflessione agli studenti e ai docenti, ribadendo come le Accademie debbano essere luoghi di confronto democratico del sapere, di discussione, di formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

