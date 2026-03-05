Bella Hadid | Circondarmi di persone che mi fanno brillare eleva la mia aura È il mio unico segreto di bellezza E non dimentico mai che siamo tutti esseri umani

Bella Hadid, nota modella, ha dichiarato che circondarsi di persone che la fanno sentire bene è il suo principale segreto di bellezza. Ha affermato di essere consapevole che tutti sono esseri umani e ha sottolineato l'importanza di scegliere con cura le compagnie. La modella, riconosciuta per aver posato per numerose campagne e riviste internazionali, condivide questa prospettiva su come si sente più a suo agio e autentica.

Inizio il mio racconto dalla fine, dal momento in cui a termine della nostra conversazione le ho chiesto di scattare un selfie assieme. Lo avevo anticipato al suo entourage prima che arrivasse il mio turno. Mi avevano risposto «vediamo com'è la luce». Ma poi, una volta lì con Bella mi sono fatta avanti: «Possiamo scattarci una foto con il mio cellulare?», ha subito detto sì. Ci siamo posizionate una accanto all'altra e, data la differenza di altezza tra di noi, ridendo, lei ha piegato un po' le ginocchia e io mi sono sollevata sulle punte. Prima di scattare, con la delicatezza di una mamma premurosa, mi ha sistemato i capelli dietro le orecchie per posizionare la sua guancia contro la mia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Modella con la «M» maiuscola, è stata il volto di numerose campagne di moda e la cover girl di molte riviste internazionali. Di recente ha fatto anche il passaggio nel mondo del cinema debuttando come ...

