Romina Power, ospite di “Supernova” il podcast di Alessandro Cattelan, ha condiviso riflessioni sulla sua vita personale e professionale. Tra ricordi e speranze, ha parlato del suo rapporto con la figlia Ylenia e delle sfide affrontate nel mondo dello spettacolo, rivelando aspetti inediti del suo percorso. In questa intervista, l’artista si apre con sincerità, offrendo uno sguardo intimo e autentico sulla sua esperienza di vita e sulla pubblicazione del nuovo libro “Pensieri profondamente

Romina Power, ospite dell’ultima puntata di “Supernova” il podcast di Alessandro Cattelan, si è raccontata tra pubblico e privato, presentando il suo nuovo libro “Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita”. “Sono nata a Los Angeles, poi quando i miei hanno divorziato mi hanno mandata da mia nonna in Messico, – ha ricordato la cantante – insieme a mia sorella ci hanno mandate in un collegio di suore. Mi hanno chiamata Romina perché i miei si sono sposati a Santa Francesca Romana, a Roma, nella chiesa. L’hanno cambiato in Romina, l’hanno inventato loro. A me piaceva essere l’unica, adesso non lo sono più (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutte le persone a cui mi sono rivolta mi dicono che mia figlia Ylenia è viva e di non perdere la speranza. I successi con Al Bano? Avevo gli incubi. Non era il mio genere musicale”: lo rivela Romina Power

Leggi anche: Romina Power: “Sono certa che mia figlia Ylenia sia ancora viva”

Leggi anche: Romina Power e la confessione choc sulla figlia: “So che Ylenia è ancora viva”, chi sono gli altri figli Yari, Cristel e Romina Jr

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Al termine del suo interrogatorio, Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation di Crans-Montana insieme al marito Jacques, ha parlato con i giornalisti. “I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una t; Il giallo della cittadina in Toscana in cui sono morte 14 persone in dieci giorni: «Peggio del Covid, non è normale».

Ci sono 142 persone che rischiano il carcere perché hanno aiutato i migranti - Dal 2014 all’ottobre 2024, oltre 30mila migranti hanno perso la vita o risultano dispersi nel tentativo di attraversare il Mar Mediterraneo per raggiungere l’Europa. avvenire.it

Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOglio @paoladelusa x.com

Grazie a tutte le persone, arrivate anche da altre province, per essere venute a Bagni di Lucca per la proiezione del docufilm Viandante. Un grazie speciale anche a Roberta Roberta Nerici e a tutti gli amici che hanno organizzato questo bellissimo evento. A pr - facebook.com facebook