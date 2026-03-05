Bella Hadid | Circondarmi di persone che mi fanno brillare eleva la mia aura È il mio unico segreto di bellezza E non dimentico mia che siamo tutti umani

Bella Hadid, modella nota per aver ricoperto ruoli di spicco in numerose campagne di moda e per essere stata copertina di molte riviste internazionali, ha dichiarato che circondarsi di persone positive le permette di sentirsi più brillante. Ha aggiunto che questa scelta rappresenta il suo unico segreto di bellezza e ha ricordato che, nonostante tutto, siamo tutti umani.

Inizio il mio racconto dalla fine, dal momento in cui a termine della nostra conversazione le ho chiesto di scattare un selfie assieme. Lo avevo anticipato al suo entourage prima che arrivasse il mio turno. Mi avevano risposto «vediamo com'è la luce». Ma poi, una volta lì con Bella mi sono fatta avanti: «Possiamo scattarci una foto con il mio cellulare?», ha subito detto sì. Ci siamo posizionate una accanto all'altra e, data la differenza di altezza tra di noi, ridendo, lei ha piegato un po' le ginocchia e io mi sono sollevata sulle punte. Prima di scattare, con la delicatezza di una mamma premurosa, mi ha sistemato i capelli dietro le orecchie per posizionare la sua guancia contro la mia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

