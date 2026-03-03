Belen Rodriguez pronta per l’esame di italiano | il sogno della cittadinanza

Belen Rodriguez si sta preparando per sostenere l’esame di italiano, un passaggio necessario per ottenere la cittadinanza italiana. La showgirl argentina, nota per la sua partecipazione a Sanremo 2026, sta dedicando tempo allo studio della lingua, concentrandosi sulla preparazione della prova che le permetterà di ottenere il riconoscimento ufficiale.

Belen Rodriguez si prepara per affrontare l'esame di italiano e ottenere la cittadinanza italiana. La showgirl argentina, fra i protagonisti di Sanremo 2026, starebbe studiando per superare una nuova prova: quella di italiano. Belen Rodriguez affronta l'esame di italiano La showgirl argentina, da anni in Italia, non ha mai ottenuto la cittadinanza italiana. Eppure possiede tutti i requisiti necessari: ha la residenza nel Belpaese da più di 10 anni ed un reddito dimostrabile. L'unica cosa che manca per avere la cittadinanza è il superamento dell'esame di italiano B1. Belen Rodriguez, secondo quanto svelato dal settimanale Chi, affronterà il test ad aprile presso una scuola internazionale qualificata di Milano. 🔗 Leggi su Dilei.it

